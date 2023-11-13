Sequência de tiros assusta moradores de Itararé, em Vitória; veja vídeo

Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados "para verificar a informação de que disparos de arma de fogo estavam sendo efetuados na região do Bairro da Penha, Vitória. Equipes se deslocaram até a praça de Itararé e aguardaram apoio. Com a chegada de outras viaturas, os policiais se deslocaram até a Rua Daniel Abreu Machado, onde teriam ocorrido os disparos. No local, dois indivíduos foram vistos correndo em direção à Rua Robert Kennedy. Ao chegar no cruzamento das duas vias, os militares foram recebidos por disparos de arma de fogo. A injusta agressão foi revidada. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi detido".