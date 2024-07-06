Rodovia do Sol terá interdição parcial neste domingo (7) para evento esportivo

Alterações nos sentidos do trânsito da Rodovia do Sol e Avenida Saturnino Rangel Mauro Crédito: Fernando Madeira

Atenção motoristas! Neste domingo (7), a Rodovia do Sol, em Vila Velha , será parcialmente interditada, das 4h as 10h, para a realização do 26º Triathlon dos Bombeiros, evento organizado pela Associação dos Bombeiros Militares do Espírito Santo (ABMES).

Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb), o trecho que será alterado vai da altura da Praça do Ciclista, em Itaparica, até o quilômetro 19, próximo à Fazenda Camping, na Barra do Jucu, e ficará com pista compartilhada.

Os atletas vão utilizar, tanto na ida quanto na volta, a pista da esquerda. A pista da direita, nos dois sentidos, e as vias marginais ficarão liberadas para o tráfego em geral.