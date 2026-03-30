Roda se solta de caminhão, causa acidentes e deixa dois feridos na Serra

O trânsito ficou complicado na Avenida Mestre Álvaro, no trecho da rodovia em Barro Branco Crédito: Leitor/ A Gazeta

A roda solta de um caminhão acabou causando um acidente com quatro veículos que deixou dois feridos na Avenida Mestre Álvaro, na Serra, na tarde desta segunda-feira (30). Conforme a Secretaria de Defesa Social (Sedes) do município, o automóvel seguia para Vitória, mas, quando passou próximo ao bairro Nova Carapina II, ainda na cidade serrana, parte do veículo se soltou por falha mecânica, atingiu uma van que trafegava na direção contrária e levou à colisão de uma moto com a traseira de um carro.

Apesar de ninguém ter se ferido na van, a batida entre o carro e a motocicleta deixou os dois ocupantes do veículo menor machucados. Ambos foram encaminhados ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos, na Serra.