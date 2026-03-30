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Roda se solta de caminhão, causa acidentes e deixa dois feridos na Serra

Publicado em 30/03/2026 às 19h42
Trânsito fica intenso na Avenida Mestre Álvaro após acidente
O trânsito ficou complicado na Avenida Mestre Álvaro, no trecho da rodovia em Barro Branco Crédito: Leitor/ A Gazeta

A roda solta de um caminhão acabou causando um acidente com quatro veículos que deixou dois feridos na Avenida Mestre Álvaro, na Serra, na tarde desta segunda-feira (30). Conforme a Secretaria de Defesa Social (Sedes) do município, o automóvel seguia para Vitória, mas, quando passou próximo ao bairro Nova Carapina II, ainda na cidade serrana, parte do veículo se soltou por falha mecânica, atingiu uma van que trafegava na direção contrária e levou à colisão de uma moto com a traseira de um carro.

Apesar de ninguém ter se ferido na van, a batida entre o carro e a motocicleta deixou os dois ocupantes do veículo menor machucados. Ambos foram encaminhados ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos, na Serra. 

Por causa da situação, um intenso engarrafamento se formou no local. Imagens enviadas para a reportagem mostram motoristas passando por dentro do bairro Barro Branco para fugir do trânsito. Para auxiliar os condutores, o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) da Serra atuou na sinalização do trecho e na fluidez do trânsito.

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