Rochas se soltam de caminhão e motorista tenta fugir em Castelo

Rochas se soltaram de caminhão em Castelo Crédito: Leitor A Gazeta

Um trecho da rodovia ES 166 ficou danificado após dois blocos de rocha se soltarem de um caminhão em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (26). Segundo informações da Polícia Militar, o motorista dirigia sem correntes que prendessem a carga, além de estar sob efeito de bebida alcoólica. O homem ainda tentou fugir do local da ocorrência, mas foi encontrado após um cerco policial na região. Ninguém se feriu no acidente.

De acordo com a PM, ao realizar o teste do bafômetro, a ingestão de álcool foi confirmada, mas não atingiu os níveis mínimos para ser enquadrado criminalmente. O motorista assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.

Rodovia ficou danificada após acidente Crédito: Leitor A Gazeta