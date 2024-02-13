'Rei de Piúma', Beto Kauê arrasta multidão no balneário do Sul do ES

Um mar de gente se divertiu atrás do trio elétrico em Piúma , no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (12). Vídeos de turistas e moradores do município publicados nas redes sociais mostram o show do cantor baiano Beto Kauê embalando uma multidão no terceiro dia de carnaval. "Isso não é Salvador! É Piúma", brincou o artista nas redes sociais.

Ao todo, são 28 carnavais embalados por Beto Kauê em Piúma. “A minha carreira solo começou aqui, em um trio elétrico, na transição do réveillon de 93 pra 94 [...] É maravilhoso”, disse o cantor em entrevista à repórter da Alice Sousa, da TV Gazeta Sul nesta segunda-feira (12).

Nas redes sociais, moradores e turistas comemoraram a experiência no trio. “Obrigado por nos proporcionar momentos inesquecíveis”, “Rei de Piúma”, “Lembrou os velhos tempos”, dizem alguns dos comentários.

O trio percorreu a Avenida Prefeito José de Vargas Scherrer, na Praia Central. Em um dos vídeos, é possível ver um caminhão-pipa jogando água para refrescar os foliões. De acordo com a prefeitura, a expectativa é de 200 mil pessoas circulem pela cidade durante os quatro dias do feriado.

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