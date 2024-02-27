Recontagem de votos vai definir novos vereadores na Câmara de Vila Velha

Com a sentença, os votos que foram para candidatos dos dois partidos na eleição proporcional de 2020 são cancelados. Dessa forma, é preciso fazer uma recontagem para definir quem são os dois vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara. A cerimônia de retotalização será na sede do cartório da 32ª Zona Eleitoral, às 15h30 e contará com a presença do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil - seccional ES, e representantes dos partidos.