Quatro acidentes deixam trânsito complicado na Terceira Ponte

O trânsito amanheceu complicado na Terceira Ponte nesta sexta-feira (24). Quatro acidentes (um no sentido Vitória e outros três no sentido Vila Velha) deixaram o tráfego lento nos dois sentidos e os condutores que passaram pela via precisaram ter paciência. Segundo informações da Companhia Estadual de Transportes Coletivos do Espírito Santo (Ceturb-ES), ao todo, foram seis veículos envolvidos e duas vítimas socorridas. Por volta das 8h, o trânsito permanecia lento ponte.
Por volta das 10h45, a Ceturb-ES informou que o trânsito já havia sido totalmente liberado na via.