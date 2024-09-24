Procurado por 'crimes complexos' é preso na casa da namorada no ES

Um foragido da Justiça do Estado do Piauí investigado por furtos e fraudes foi preso em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, no dia 11 de setembro. A informação foi divulgada pela Polícia Civil capixaba somente nesta terça-feira (24) e a corporação complementou que o homem, que não teve o nome divulgado, possui histórico por "crimes de alta complexidade".

O procurado tem 31 anos e estava na casa da namorada, no bairro Vila Rica, onde foi cumprido o mandado de prisão expedido pela Comarca de Teresina durante operação integrada das polícias dos dois Estados.

“O capturado era investigado por crimes de furto qualificado por meio de fraude e tem um histórico de envolvimento com crimes de alta complexidade, incluindo a utilização de equipamentos eletrônicos sofisticados para subtração de dados bancários”, disse o chefe da Divisão de Inteligência da Polícia Civil capixaba, o delegado Eduardo Arcos. No entanto, os detalhes de como o investigado agia não foram revelados.