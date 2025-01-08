Prefeito determina convocação imediata de aprovados em concurso em Cachoeiro

O prefeito Theodorico Ferraço determinou na terça-feira (7) a convocação imediata dos aprovados no último concurso público de Cachoeiro de Itapemirim. A decisão foi divulgada nas redes sociais do prefeito e repassada ao secretário de Administração, Amós Marcelino, que estará à frente da convocação dos servidores aprovados.

"Essa decisão reflete nosso compromisso com a eficiência, a valorização dos servidores e a melhoria do atendimento à população. Seguiremos assim ao longo de toda a nossa gestão, com responsabilidade e dedicação para construir uma cidade melhor para todos", afirmou Ferraço.