Por ciúmes da esposa, homem ateia fogo na própria casa em Linhares

A reportagem da TV Gazeta Norte apurou que o casal estava junto há quatro anos e brigava muito nesse período. O homem teria colocado fogo na residência por ciúmes. Não houve registro de pessoas feridas.

De acordo com a PM, o suspeito foi conduzido até a Delegacia Regional de Linhares. A Polícia Civil informou que a ocorrência permanece em andamento. “Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante”.