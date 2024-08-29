Policial militar da reserva é morto em briga com vizinho em Colatina

Um soldado da reserva da Polícia Militar foi assassinado a tiros durante uma discussão com o vizinho na propriedade que a vítima havia comprado recentemente em Barbados, na zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (28). José Carlos Silva Maciel, de 64 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo a Polícia Militar, uma testemunha que estava no local – que vendeu o terreno para José Carlos – disse que um vizinho tentou impedir alguns trabalhadores de atuarem na propriedade. Em determinado momento, o homem sacou uma arma de uma bolsa e atirou contra a vítima.
A PM afirmou que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) prestou os primeiros socorros e levou José Carlos ainda com vida até o Hospital Estadual Silvio Avidos, na mesma cidade, mas ele não resistiu e faleceu na unidade.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento”, disse.