Polícia cumpre mandados contra assassinos e traficantes em São Mateus

Publicado em 25/09/2025 às 09h54

Cerca de 60 agentes das polícias Civil, Militar e Penal foram às ruas em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão na madrugada desta quinta-feira (25). A ação, batizada de Operação Força Total, teve como alvo investigados por homicídios e tráfico de drogas em bairros onde ocorrem esses conflitos, como Quilômetros e Santa Maria.

A operação continua em andamento e mais detalhes serão informados pelas corporações ao longo do dia.

