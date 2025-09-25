Polícia cumpre mandados contra assassinos e traficantes em São Mateus

Cerca de 60 agentes das polícias Civil, Militar e Penal foram às ruas em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão na madrugada desta quinta-feira (25). A ação, batizada de Operação Força Total, teve como alvo investigados por homicídios e tráfico de drogas em bairros onde ocorrem esses conflitos, como Quilômetros e Santa Maria.