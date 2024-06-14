Polícia apreende 800 kg de carne e interdita frigorífico em Cariacica

"Esse estabelecimento já vinha sendo monitorado, porque não atendia a condição de boas práticas. Foram recolhidas amostras e agora saberemos o grau de contaminação", afirmou o delegado.

Ainda segundo Passamani, as amostras indicarão por quais crimes o dono do estabelecimento poderá responder. A identidade dele não foi divulgada. O nome da loja também não foi informado pela polícia. A operação foi realizada por uma equipe da Decon, em conjunto com o Idaf.