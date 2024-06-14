Polícia apreende 800 kg de carne e interdita frigorífico em Cariacica

Uma operação da Polícia Civil apreendeu 800 quilos de carne de porco dentro de um frigorífico, que acabou sendo interditado, na quinta-feira (13) em Cariacica. A ação foi realizada com o objetivo de coibir o comércio clandestino de carnes no município. De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), delegado Eduardo Passamani, também foram encontrados ganchos enferrujados — os itens eram utilizados para pendurar as carcaças.
O estabelecimento comercial, aliás, já havia sido autuado quatro vezes pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) por descumprir regras de controle sanitário. O frigorífico alvo da operação foi interditado em novembro de 2023 e permaneceu sem funcionar até abril deste ano. O motivo foi a descoberta de itens contaminados.
"Esse estabelecimento já vinha sendo monitorado, porque não atendia a condição de boas práticas. Foram recolhidas amostras e agora saberemos o grau de contaminação", afirmou o delegado.
Ainda segundo Passamani, as amostras indicarão por quais crimes o dono do estabelecimento poderá responder. A identidade dele não foi divulgada. O nome da loja também não foi informado pela polícia. A operação foi realizada por uma equipe da Decon, em conjunto com o Idaf.