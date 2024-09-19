PM flagra 'engenharia' para irrigar plantação de maconha em Colatina

Segundo a PM, o rapaz estava saindo de uma casa e tentou retornar ao perceber a presença da polícia na região. Os policiais deram voz de abordagem e com o indivíduo foi encontrado um pedaço de maconha e um aparelho triturador. O jovem relatou que é usuário da droga e que estava cultivando três pés da planta no quintal de casa. Os militares confeccionaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e apreenderam o material.