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Na ES 248

Picape tomba em rodovia de Linhares após acidente com carro; veja vídeo

Publicado em

22 jan 2025 às 13:55
Um carro e uma picape se envolveram em um acidente em uma curva na ES 248, próximo da Fazenda Três Marias, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde de terça-feira (21). Com o impacto da colisão, a Fiat Strada tombou na rodovia, e o Hyundai HB20 ficou com a frente bastante danificada. Segundo a Polícia Militar, ninguém se feriu.
Conforme a corporação, a picape seguia de Colatina para Linhares e o carro vinha no sentido contrário. O motorista da picape relatou à PM que foi colidido na lateral. Não foram dados mais detalhes sobre a dinâmica do acidente.
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Vinícius Lodi

Repórter / [email protected]
Vinícius Lodi
Veja vídeo

Idosa morre após ser atropelada em faixa de pedestres na BR 101 em Jaguaré

Publicado em 13/04/2026 às 14:02
Uma mulher de 68 anos morreu após ser atropelada enquanto atravessava na faixa de pedestres no km 90 da BR 101, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (12). Ela havia sido levada ao hospital em estado grave, e faleceu na madrugada desta segunda-feira (13). A vítima foi identificada como Edite de Oliveira Amorim. De acordo com familiares, ela era aposentada e deixa três filhos.
Edite de Oliveira Amorim, 68 anos, vítima de atropelamento
Edite de Oliveira Amorim, 68 anos, vítima de atropelamento Crédito: Arquivo familiar
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista envolvido fugiu do local e ainda não foi encontrado. A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará por necropsia e, posteriormente, será liberado aos familiares. A Polícia Civil (PC) disse que as circunstâncias do acidente seguirão em investigação.

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Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Atenção, motoristas!

BR 101 é interditada após tombamento de carreta de eucalipto em Jaguaré

Publicado em 13/04/2026 às 12:04
BR 101 fica interditada após tombamento de carreta em Jaguaré, na manhã desta segunda-feira (13)
BR 101 fica interditada após tombamento de carreta em Jaguaré, na manhã desta segunda-feira (13) Crédito: PRF ES
O Km 100 da BR 101 está interditado após o tombamento de uma carreta que transportava eucaliptos, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista foi encaminhado ao hospital sem gravidade. Ainda segundo a PRF,  ele perdeu o controle do veículo, mas não se sabe a causa do acidente. 
A Ecovias Capixaba, concessionária que administra a via, informou que, para o atendimento, foram acionados recursos próprios  (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF. O tráfego flui em sistema de pare e siga. A ocorrência segue em andamento.
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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Noroeste do ES

Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas

Publicado em 13/04/2026 às 10:20
Um homem de 32 anos foi assassinado a tiros dentro de um bar na noite de domingo (12), no distrito de Laginha de Pancas, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo.
Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que os dois homens estavam no estabelecimento bebendo havia algum tempo, quando se desentenderam. Após efetuar os disparos, o autor fugiu em uma motocicleta. A vítima foi levada para o hospital, mas faleceu ao dar entrada no Pronto Atendimento de Pancas.
A Polícia Civil (PC) informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Pancas e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

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Homem é morto na calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Investigação

Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Publicado em 12/04/2026 às 18:21
Um homem de 43 anos foi assassinado na calçada da rodoviária de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (12). Imagens de monitoramento obtidas pela Polícia Militar mostram o momento em que o agressor se aproxima da vítima, que dormia no local, e inicia o ataque.
Segundo a PM, o crime foi cometido com golpes de arma branca. A companheira da vítima relatou aos policiais que ambos viviam em situação de rua e que o homem e o agressor tinham desavenças anteriores motivadas por ciúmes dela.
O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Pedro Canário. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido localizado. A identidade da vítima não foi divulgada.
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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Loteria

9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil

Publicado em 12/04/2026 às 14:19
De norte a sul do Espírito Santo, nove apostas ficaram a apenas uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil. O concurso 3659, sorteado na noite de sábado (11), premiou uma aposta simples registrada em São Luís, no Estado do Maranhão. O bilhete faturou R$ 1.587.534,24.
Os números sorteados foram: 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 23 - 25.
Os apostadores capixabas que "bateram na trave" receberão prêmios de R$ 1.504,83 cada.  À exceção de Iúna, onde houve um bolão com três cotas, todos os bilhetes foram apostas simples, ao custo de R$ 3,50 cada, registrados nas  cidades de Águia Branca, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Itaguaçu, Serra e Vila Velha (2).
Na modalidade simples da Lotofácil, o apostador escolhe 15 números entre 1 e 25 e ganha prêmios a partir de 11 acertos. O prêmio principal é destinado para quem acertar todas as dezenas sorteadas. As apostas podem ser feitas em lotéricas ou pela internet.
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Acidente

Motociclista com sinais de embriaguez e sem CNH atropela criança em Marilândia

Publicado em 12/04/2026 às 12:22
Um motociclista de 56 anos foi preso na tarde de sábado (11) após atropelar um menino de 3 anos no bairro Industrial, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava sinais de embriaguez e não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo também estava com o licenciamento em atraso.
A criança, segundo a polícia, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto Atendimento do município. Devido aos ferimentos, depois foi transferida para o Hospital São José, em Colatina. O estado de saúde da criança não foi informado.
O condutor da motocicleta também foi levado ao Pronto Atendimento. A equipe médica da unidade constatou que ele apresentava sinais de embriaguez, o que também foi verificado pelos militares por meio do etilômetro, que deu positivo para o consumo de álcool.
Após atendimento médico, o homem foi levado para a Delegacia Regional de Colatina e autuado em flagrante por lesão corporal culposa, agravada por conduzir o veículo com capacidade psicomotora alterada devido à ingestão de álcool. A motocicleta foi removida ao pátio e o motociclista foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
BR 259

Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina

Publicado em 12/04/2026 às 12:04
Uma pessoa morre após colisão frontal entre motocicletas em Colatina
Uma pessoa morre após colisão frontal entre motocicletas em Colatina Crédito: Redes sociais
Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente entre duas motos na madrugada deste domingo (12), nas proximidades do distrito de Itapina, no km 72 da BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 4h15.
As circunstâncias do acidente não foram informadas. Segundo a PRF, uma das vítimas morreu ainda no local. Outras duas pessoas, uma delas em estado grave, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros para um hospital da região.
A Polícia Científica do Espírito Santo também foi acionada para realizar a perícia e o recolhimento do corpo. Por conta do acidente, a pista ficou totalmente interditada durante o atendimento, sendo liberada por volta das 7h40. Segundo o órgão, o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. A investigação segue em andamento.

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Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime

Celulares furtados durante festa no ES são recuperados em Minas Gerais

Publicado em 12/04/2026 às 11:15
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados Crédito: PMMG
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados na noite de sexta-feira (10). Segundo a Polícia Militar mineira, eles são suspeitos de terem furtado os aparelhos durante uma festa no município vizinho de Baixo Guandu, na região Noroeste do Espírito Santo.
De acordo com a polícia de Minas, no sábado (11) uma vítima procurou ajuda após ter o celular furtado, e a localização indicar que o aparelho estava no Centro da cidade. A partir das buscas, equipes localizaram os dois homens, naturais de Belo Horizonte, e os celulares. A suspeita é de que eles integrem uma quadrilha especializada em furtos durante eventos.
Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Plantão em Governador Valadares. Segundo a Polícia Civil, os homens, de 41 e 47 anos, foram ouvidos e autuados em flagrante delito por furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas. Eles seguem à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis. A investigação segue em andamento. Os aparelhos recuperados foram restituídos às vítimas.

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Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Violência

Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Publicado em 12/04/2026 às 10:15
Um homem de 28 anos foi morto a tiros e outro ficou ferido após uma discussão com um suspeito durante um evento no Parque de Exposições da Vila de Itapemirim, no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (12). Segundo a Polícia Militar, Ronaldo Cavalcante Ferreira faleceu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes.
A vítima, segundo a polícia, foi atingida por um tiro no rosto e no abdômen. A outra vítima, um rapaz de 23 anos, levou um tiro de raspão. Testemunhas não souberam dizer quem era o autor dos disparos, que não foi localizado pelos militares. O evento, segundo a PM, possuía segurança privada, mas não houve solicitação prévia de policiamento para o interior da festa junto ao comando da corporação.
Sobre o crime, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Aposta de Vitória bate na trave e quase leva prêmio milionário da Mega

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Por pouco

Aposta de Vitória bate na trave e quase leva prêmio milionário da Mega

Publicado em 12/04/2026 às 08:47
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Apostador levou mais de R$ 84 mil Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Uma aposta do Espírito Santo "bateu na trave" e quase levou o prêmio milionário do concurso 2995 da Mega-Sena. Os R$ 40 milhões foram sorteados neste sábado (11). O jogo foi feito em Vitória e levou R$ 84.616,14 (aposta de sete números); outros 57 sortudos do Estado embolsaram R$ 1.303,52 ao acertarem quatro dezenas.
A aposta simples foi feita de forma presencial. Os números que saíram foram: 08 - 29 - 42 - 49 - 50 - 58. Como nenhum jogo conseguiu acertar os seis números, a Mega-Sena acumulou em R$ 45 milhões, e o sorteio ocorrerá na terça-feira (14).

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Mega-sena: aposta de Vitória acerta a quina e leva mais de R$ 18 mil

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Redação de A Gazeta

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