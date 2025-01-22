Picape tomba em rodovia de Linhares após acidente com carro; veja vídeo

Um carro e uma picape se envolveram em um acidente em uma curva na ES 248, próximo da Fazenda Três Marias, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde de terça-feira (21). Com o impacto da colisão, a Fiat Strada tombou na rodovia, e o Hyundai HB20 ficou com a frente bastante danificada. Segundo a Polícia Militar, ninguém se feriu.
Conforme a corporação, a picape seguia de Colatina para Linhares e o carro vinha no sentido contrário. O motorista da picape relatou à PM que foi colidido na lateral. Não foram dados mais detalhes sobre a dinâmica do acidente.