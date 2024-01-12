Parque Nacional do Caparaó libera acesso pelo lado capixaba

O acesso do Parque Nacional do Caparaó pela portaria de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, foi liberado nesta sexta-feira (12), segundo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A estrada foi fechada na segunda-feira (8) após carros atolarem em razão das intensas chuvas na região.
Segundo o ICMBio, equipes da unidade estavam trabalhando na reparação da estrada e na instalação de drenos, a fim de minimizar o atoleiro que impedia a passagem de veículos. O acesso pelo município mineiro de Alto Caparaó permaneceu liberado durante a interrupção.