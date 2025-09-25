Operação termina com 2 detidos e 16 armas apreendidas em Afonso Cláudio

Dois homens foram detidos e 16 armas apreendidas durante uma operação da Polícia Militar e da Polícia Civil na manhã de quarta-feira (24), em Afonso Cláudio , na região Serrana do Espírito Santo. A Operação Desarme teve como objetivo retirar armas ilegais de circulação e coibir crimes violentos na região.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Córrego da Liberdade, distrito de Vila Pontões, e contaram com apoio da Força Tática e da equipe K9, com o cão farejador Black. Os agentes localizaram 16 armas de fogo — entre espingardas, revólveres, garruchas e pistolas — além de mais de 270 munições de diversos calibres e dois celulares. Os dois suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Venda Nova do Imigrante.