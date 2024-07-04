Músico é preso suspeito de estuprar menina de 11 anos em Cachoeiro

Polícia Civil prendeu suspeito nesta quinta-feira Crédito: Fernando Madeira

Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, em cumprimento de mandado de prisão temporária. Ele é suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 11 anos em Um músico de 56 anos foi preso nesta quinta-feira (4), em, no Sul do Espírito Santo, em cumprimento de mandado de prisão temporária. Ele é suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 11 anos em Cachoeiro de Itapemirim em 24 de maio deste ano. Nomes do bairro e do indivíduo não estão sendo divulgados para preservar a identidade da vítima, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente ( Ecriad ).

A Polícia Civil informou que no dia do crime o homem estava em Cachoeiro de Itapemirim, de moto, e ofereceu carona à vítima, que caminhava pela rua a caminho da casa da avó. A menina pegou a carona e o suspeito começou a dar voltas nas ruas até chegar a um local ermo. O suspeito teria tocado nas partes íntimas da menina, e, após a garota ficar nervosa, a levou de volta ao local onde deu a carona.

Após a filha relatar o fato para mãe da menina acionou a Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. “A menor contou para a avó, que relatou o ocorrido à mãe. A mãe então veio à Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso para realizar a denúncia. Após as investigações e análise dos dados da moto, chegamos ao autor dos fatos e a menor o reconheceu”, contou a titular da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Cachoeiro de Itapemirim, delegada Edilma Oliveira.