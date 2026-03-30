Mulher de 31 anos morre em acidente na BR 259 em Colatina no ES
Uma mulher morreu em um acidente de trânsito na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (30). A vítima, de 31 anos, estava na garupa de uma motocicleta que se envolveu em uma colisão com um carro no bairro Maria das Graças. O nome dela não foi divulgado.
O piloto foi encaminhado ao Hospital Estadual Silvio Avidos, no mesmo município, enquanto o motorista do automóvel não sofreu ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foi acionada por volta das 13h30, mas a dinâmica do acidente ainda não foi divulgada. O corpo da vítima foi removido pela Polícia Científica e levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina.