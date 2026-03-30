Mulher de 31 anos morre em acidente na BR 259 em Colatina no ES

Uma mulher morreu em um acidente de trânsito na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (30). A vítima, de 31 anos, estava na garupa de uma motocicleta que se envolveu em uma colisão com um carro no bairro Maria das Graças. O nome dela não foi divulgado.