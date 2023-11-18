Mulher morre em acidente entre carro e caminhão em Castelo Crédito: Leitor A Gazeta

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão resultou na morte de uma mulher de 37 anos. A colisão aconteceu no distrito de Aracuí, em Castelo, Sul do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (18), por volta de 4 horas. Segundo a Polícia Militar, a mulher que dirigia o carro e um passageiro foram socorridos e levados ao hospital da cidade, mas a condutora — que não teve o nome divulgado — acabou morrendo. Não há informações sobre o estado de saúde do outro ferido.

A dinâmica do acidente não foi revelada, mas a PM informou que o motorista do caminhão foi encaminhado à Delegacia Regional para prestar esclarecimentos.

Neste domingo (19) a Polícia Civil respondeu por meio de nota que a perícia foi acionada na manhã deste sábado (18), por volta das 08h30, para uma ocorrência de colisão com vítima, em Aracuí, em Castelo. O corpo da vítima, uma mulher de 37 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.