Mulher morre após ser atropelada por caminhão em Santa Maria de Jetibá

"O condutor do veículo atropelador, caminhão, aguardou no local até a chegada da polícia. Ele realizou o teste do etilômetro que deu negativo. O homem informou que entrou no posto de combustíveis, porém como tinha um outro veículo estacionado na frente, não conseguiu visualizar a chegada da vítima e evitar o acidente. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Santa Teresa", informou a Polícia Militar.