Monitoramento ampliado em via do ES onde são desovadas vítimas de crime

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

De acordo com o titular da Sesp, o secretário Leonardo Damasceno, a ampliação dos equipamentos já foi solicitada ao Detran e a área de inteligência da Segurança Pública está avaliando os novos pontos para instalação.

Além das imagens, as câmeras também utilizam toda a tecnologia que envolve o cerco eletrônico e que permite, por exemplo, a identificação das placas dos carros e, por conseguinte, de seus proprietários.

Atualmente há apenas um ponto de monitoramento na avenida. “Queremos aumentar as possibilidades de identificação dos criminosos e desta forma desestimular a utilização da região com esta finalidade”, explicou Damasceno.

Em dezembro do ano passado, a coluna relatou um caso ocorrido nos primeiros dias daquele mês. Uma denúncia anônima levou a Guarda Municipal ao ponto onde um carro havia sido queimado e em seu interior foi localizado um corpo carbonizado com as mãos amarradas.

Os criminosos aproveitam a área de eucalipto e mata nativa que margeia a avenida para tentar desaparecer com provas e as vítimas de homicídios. Na região, além dos corpos, é comum encontrar ainda veículos queimados.

À época, o chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, relatou que o objetivo dos criminosos é confundir as investigações.

“Tiram a vítima do bairro para dificultar a identificação. O desdobramento da investigação acaba sendo maior para identificar a pessoa, onde vivia, como foi sequestrada, a motivação, os autores”.

Casos na região:

Dezembro/2024 - Corpo carbonizado e com as mãos amarradas foi encontrado em área de eucalipto no interior de um carro incendiado.

Corpo carbonizado e com as mãos amarradas foi encontrado em área de eucalipto no interior de um carro incendiado. Novembro/2024 - Localizado o corpo de um homem, morto a tiros. Ele foi encontrado em meio aos eucaliptos.

Localizado o corpo de um homem, morto a tiros. Ele foi encontrado em meio aos eucaliptos. Outubro/2024 - F amília encontrou o corpo de uma outra vítima com marcas de disparo e sinais de tortura. Relataram que o rapaz havia sido raptado por traficantes, que o tiraram de dentro de casa.

amília encontrou o corpo de uma outra vítima com marcas de disparo e sinais de tortura. Relataram que o rapaz havia sido raptado por traficantes, que o tiraram de dentro de casa. Outubro/2024 - Uma vítima abandonada em frente à porteira de uma fazenda.

Uma vítima abandonada em frente à porteira de uma fazenda. Abril/2024 - Jovem de 16 anos, Caique Conceição Moreira, foi rendido e levado para uma região de pasto, onde foi agredido, alvo de disparos, e como não morreu, recebeu golpes de enxada. Dos cinco envolvidos no crime, um morreu, dois foram presos, um menor foi apreendido e outro segue foragido.