Sonegação fiscal: 48 denunciados por prejuízos de R$ 370 milhões ao ES

Máfia vinho Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Foram denunciadas no ano passado 48 pessoas pela prática de crimes tributários, como sonegação fiscal e fraudes, que resultaram em prejuízo aos cofres públicos estaduais de mais de R$ 370 milhões. Elas foram alvo de 10 denúncias do Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

Entre os casos destaca-se a “Operação Decanter” , que investigou um esquema de corrupção e evasão de divisas no setor de bebidas, em ações realizadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (GAESF).

À Justiça estadual foi pedido, na denúncia, a fixação de valor mínimo de indenização de R$ 798.343.935,87, além de R$ 1,5 milhão para reparação do dano moral coletivo.

Outros R$ 70.735.106,49 decorrem de crimes variados, incluindo a evasão de divisas, praticados por 29 pessoas também denunciadas no ano passado.

Devolução aos cofres

Segundo a promotora, no último ano foi possível recuperar R$ 6.531.388,23 referentes a crimes diversos, e que foram devolvidos aos cofres públicos.

Ela observa que promotorias em todo o Estado denunciam crimes tributários, e com o GAESF ficam as fraudes mais estruturadas — algumas em organizações criminosas —, e que demandam procedimentos investigatórios criminais.

Ao longo de 2024, relata, foram realizadas várias operações e ações de prevenção e combate à evasão fiscal. Parte das atividades contou com o suporte técnico das instituições integrantes do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA), do qual o MPES também participa.

Foram notificadas 91 empresas investigadas a fim de cientificá-las sobre a existência dos editais de adesão ao Programa “Regularize Capixaba”, para oportunizar o pagamento de tributos inscritos em dívida ativa.