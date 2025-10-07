Mulher grávida denuncia importunação sexual em ônibus em Vila Velha

Um passageiro foi preso suspeito de importunar sexualmente uma jovem de 26 anos dentro de um ônibus do Transcol, na tarde de segunda-feira (6). A vítima, que está grávida de 4 meses, narrou à Polícia Militar que o homem de 59 anos começou a tocar nas partes íntimas dela, e, mesmo que ela tentasse se afastar, o suspeito insistia nas ações — momento em que ela procurou pelo motorista para denunciar o que estava acontecendo dentro do coletivo.