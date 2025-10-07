Mulher grávida denuncia importunação sexual em ônibus em Vila Velha
Um passageiro foi preso suspeito de importunar sexualmente uma jovem de 26 anos dentro de um ônibus do Transcol, na tarde de segunda-feira (6). A vítima, que está grávida de 4 meses, narrou à Polícia Militar que o homem de 59 anos começou a tocar nas partes íntimas dela, e, mesmo que ela tentasse se afastar, o suspeito insistia nas ações — momento em que ela procurou pelo motorista para denunciar o que estava acontecendo dentro do coletivo.
Quando o veículo chegou ao Terminal de Vila Velha, o motorista avisou a um fiscal, que acionou a equipe da Polícia Militar. De acordo com a corporação, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e foi levado para a delegacia. Lá, Luiz Roberto Loyola acabou autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional. A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.