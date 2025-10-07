A Gazeta - Agora

Mulher grávida denuncia importunação sexual em ônibus em Vila Velha

Publicado em 07/10/2025 às 14h55

Um passageiro foi preso suspeito de importunar sexualmente uma jovem de 26 anos dentro de um ônibus do Transcol, na tarde de segunda-feira (6). A vítima, que está grávida de 4 meses, narrou à Polícia Militar que o homem de 59 anos começou a tocar nas partes íntimas dela, e, mesmo que ela tentasse se afastar, o suspeito insistia nas ações — momento em que ela procurou pelo motorista para denunciar o que estava acontecendo dentro do coletivo. 

Quando o veículo chegou ao Terminal de Vila Velha, o motorista avisou a um fiscal, que acionou a equipe da Polícia Militar. De acordo com a corporação, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e foi levado para a delegacia. Lá, Luiz Roberto Loyola acabou autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional. A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação. 

