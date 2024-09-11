Mulher furta picanha, Nutella e balas Fini em supermercado de Vila Velha

Uma mulher de 30 anos acabou presa após furtar mais de 4 kg de picanha, dois potes de Nutella e quatro pacotes de bala fini, além de outros tipos de carne, na noite de terça-feira (10), em um supermercado no bairro Barramares, em Vila Velha.
Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a equipe de vigilância do estabelecimento acionou a corporação após ver a mulher, identificada como Maria do Carmo Freitas, com uma mochila em atitude suspeita.
Quando a suspeita saiu do supermercado, ela foi abordada pelos vigilantes no estacionamento. Na mochila da suspeita foram encontrados os itens furtados. Veja abaixo os produtos:
- Uma embalagem contendo 1,054 kg de picanha a vácuo;
- Uma embalagem com 3,616 kg de picanha fatiada a vácuo;
- Dois potes de Nutella (creme de avelã);
- Quatro pacotes de bala Fini;
- Sacola com 0,422 kg de chã de fora em cubos;
- Sacola com 0,446 kg de chã de fora em bifes;
- Sacola com 0,420 kg de chã de fora;
- Cinco barras de chocolate.
A suspeita foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha. Maria do Carmo foi autuada em flagrante por furto e encaminhada ao sistema prisional.