Mulher fica ferida em acidente entre dois carros em rodovia de Anchieta

Acidente foi registrado na noite deste domingo (16), na Rodovia do Sol Crédito: Polícia Militar

Uma mulher ficou ferida em um acidente envolvendo carro e picape em Anchieta , no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (16). De acordo com boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, testemunhas relataram aos policiais que um dos veículos invadiu a contramão.

A colisão foi entre um Hyundai HB20 e uma Fiat Strada. Testemunhas relataram que os dois carros trafegavam na Rodovia do Sol, passando pela Ponte Anchieta, na região central da cidade, quando o HB20 teria invadido parcialmente a faixa da contramão e colidido frontalmente com a picape.

Uma mulher, que estava como passageira no banco da frente da Fiat Strada, foi socorrida com dores abdominais à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Anchieta. Não há informações se os motoristas dos dois carros se feriram no acidente.