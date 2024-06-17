Mulher fica ferida em acidente entre dois carros em rodovia de Anchieta

Uma mulher ficou ferida em um acidente envolvendo carro e picape em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (16). De acordo com boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, testemunhas relataram aos policiais que um dos veículos invadiu a contramão.
A colisão foi entre um Hyundai HB20 e uma Fiat Strada. Testemunhas relataram que os dois carros trafegavam na Rodovia do Sol, passando pela Ponte Anchieta, na região central da cidade, quando o HB20 teria invadido parcialmente a faixa da contramão e colidido frontalmente com a picape.
Uma mulher, que estava como passageira no banco da frente da Fiat Strada, foi socorrida com dores abdominais à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Anchieta. Não há informações se os motoristas dos dois carros se feriram no acidente.
Segundo os militares, os condutores e os dois carros estavam com as documentações regulares e familiares providenciaram guincho para retirada dos automóveis da pista. Uma equipe do Corpo de Bombeiros atuou na limpeza da rodovia, pois havia óleo derramado.