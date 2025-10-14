A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Mulher fica ferida ao prender pé em escada rolante de shopping em Cariacica

Publicado em 14/10/2025 às 11h05
Mulher prendeu o pé em uma escada rolante em Cariacica
Mulher prendeu o pé em uma escada rolante em Cariacica Crédito: David Clarke/ Unsplash

Uma mulher ficou ferida após prender o pé em uma escada rolante do Shopping Moxuara, no bairro São Francisco, em Cariacica, por volta das 16h30 de segunda-feira (13). O Corpo de Bombeiros informou que atendeu a vítima e a encaminhou ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O nome e idade dela não foram divulgados.

A administração do Shopping Moxuara afirmou que mulher foi encaminhada ao hospital após receber atendimento imediato da equipe de segurança, e disse que presta todo o suporte necessário à vítima do acidente.

Publicidade