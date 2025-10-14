Mulher fica ferida ao prender pé em escada rolante de shopping em Cariacica

Uma mulher ficou ferida após prender o pé em uma escada rolante do Shopping Moxuara, no bairro São Francisco, em Cariacica, por volta das 16h30 de segunda-feira (13). O Corpo de Bombeiros informou que atendeu a vítima e a encaminhou ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O nome e idade dela não foram divulgados.