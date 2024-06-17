Mulher esfaqueia companheiro nas costas em Nova Venécia

Um homem de 39 anos foi esfaqueado nas costas pela própria companheira na tarde de domingo (16), na região do Patrimônio do XV, zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. À Polícia Militar, a mulher, de 35 anos, confessou a tentativa de homicídio e disse aos militares que, cansada de apanhar, desferiu a facada nas costas do companheiro. Os nomes dos envolvidos não foram informados.
Segundo a PM, o homem foi encaminhado ao hospital São Marcos, em Nova Venécia, para cuidados médicos. A mulher, por sua vez, foi detida e conduzida à delegacia da cidade, onde, de acordo com a Polícia Civil, foi ouvida e liberada, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante.
A PCES informou ainda que o suspeito, de 39 anos, foi autuado em flagrante por injúria, perseguição e praticar vias de fato. Ele será encaminhado ao sistema prisional, após receber alta médica.