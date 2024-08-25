Mulher é presa após tentar matar o ex-marido em Alegre

O crime aconteceu volta de meia-noite e meia, segundo a polícia. O homem primeiramente foi levado para o Pronto Socorro de Alegre. Lá, ele contou que estava saindo de Rive em direção a Alegre quando encontrou a ex-esposa e desceu do carro para conversar. Nesse momento, dois homens apareceram e começaram a agredi-lo. A ex-mulher, segundo ele, foi quem lhe deu uma facada nas costas.