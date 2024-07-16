Mulher é esfaqueada no Centro de Guarapari

As equipes intensificaram o patrulhamento na região e localizaram o agressor. Ao ser questionado, o homem disse que arremessou uma faca em direção à mulher após uma discussão que tiveram. A arma foi localizada. Ele foi levado à Delegacia Regional de Guarapari, e a vítima encaminhada ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.