Mulher é esfaqueada no Centro de Guarapari

Uma mulher de 42 anos foi esfaqueada no pescoço pelo companheiro na tarde desta terça-feira (16), no Centro de Guarapari. O homem, de 45 anos, inicialmente fugiu, mas acabou sendo encontrado em um terreno abandonado e detido.
A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou ao local, encontrou a vítima já sendo socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Ela contou que foi o companheiro que a feriu e que ambos são pessoas em situação de rua.
As equipes intensificaram o patrulhamento na região e localizaram o agressor. Ao ser questionado, o homem disse que arremessou uma faca em direção à mulher após uma discussão que tiveram. A arma foi localizada. Ele foi levado à Delegacia Regional de Guarapari, e a vítima encaminhada ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.
A Polícia Civil foi demandada para saber o encaminhamento dado ao homem, mas a ocorrência ainda estava em andamento.