Mulher é baleada na frente de casa ao beber com filha e amigo em Linhares

Uma mulher de 50 anos foi baleada na noite de quinta-feira (13), em frente à sua casa, no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o Hospital Geral de Linhares (HGL) acionou a corporação informando que a vítima havia dado entrada com ferimentos de arma de fogo.
A mulher relatou aos policiais que estava bebendo com a filha e um amigo na frente de casa, quando dois homens em uma moto se aproximaram e atiraram contra o homem que estava com elas. Ele correu para dentro da casa, mas ela acabou atingida e foi ao hospital por conta própria. A Polícia Civil informou que investiga o caso, e disse que nenhum suspeito havia sido preso até a publicação desta matéria. "Informações podem ser fornecidas anonimamente pelo Disque-Denúncia (181)", destacou a corporação.