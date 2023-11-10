Mulher com mandado de prisão em aberto é presa em rodoviária no Sul do ES

Uma mulher com mandado de prisão em aberto foi apreendida pela Guarda Municipal, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, nesta sexta-feira (10).
A apreensão foi feita em um terminal rodoviário na região do Guandu, e a mulher chegou a dar um nome falso ao ser abordada, mas foi presa após a comparação de imagens do sistema com características físicas da abordada, que foi encaminhada à delegacia.
A Polícia Civil e a Secretaria de Justiça (Sejus) foram procuradas, mas não retornam até a publicação do texto.