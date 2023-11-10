Suspeito de praticar furtos em bairro de Cachoeiro é preso

Um homem de 25 anos que foi espancado por populares no feriado de Finados devido a suspeita de furtos acabou preso nesta sexta-feira (10), em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o suspeito — que não teve o nome divulgado — furtou uma casa no bairro Amaral durante a madrugada.
Um morador ao ver que a porta do imóvel estava arrombada acionou a Polícia Civil, que enviou uma equipe ao bairro e o suspeito foi localizado. Segundo a corporação, o homem apresentava lesões ocasionadas pelo espancamento ocorrido no último 2 de novembro. Na ocasião, ele foi agredido a pauladas por populares no meio da rua após ser flagrado furtando um bar localizado também no bairro Amaral.
O suspeito — que já tem passagens no sistema prisional por tráfico de drogas e furto — foi levado para a 7º Delegacia Regional de Cachoeiro, onde foi autuado em flagrante e encaminhado a presídio.