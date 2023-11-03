Suspeito de furtos é espancado por populares e desmaia em Cachoeiro

Um homem de 25 anos foi perseguido em uma rua do bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e agredido a pauladas por homens no meio da via na noite de quinta-feira (3). Populares relataram à Polícia Militar que ele havia sido flagrado furtando um bar no local. O indivíduo chegou a desmaiar a e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A Polícia Militar disse que foi até o bairro Amaral, onde uma equipe do Samu já prestava atendimento à vítima de espancamento. De acordo com informações no local, o homem estava sendo acusado de cometer diversos furtos nos comércios da região e teria sido pego em flagrante por populares no momento de um novo furto.
Cerca de oito indivíduos teriam agredido o homem e fugiram antes da chegada da guarnição. Sobre os crimes, a Polícia Civil disse que a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da manifestação por parte da vítima, para haver investigação. A corporação orienta que a vítima registre a ocorrência. O homem agredido segue internado no Pronto Socorro do Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.