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Bandidos invadem casa, fazem prefeito refém e roubam carro no ES

Dois criminosos pularam o muro da residência do prefeito de Fundão, Gilmar de Souza Borges, e renderam ele, a mulher e uma funcionária por mais de 2 horas
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

02 nov 2023 às 20:17

Publicado em 02 de Novembro de 2023 às 20:17

Dois bandidos armados invadiram a casa do prefeito de Fundão, Gilmar de Souza Borges, e o fizeram de refém junto à mulher dele, Luzia Grazziotti Borges, e a uma funcionária, na tarde desta quinta-feira (2), em Praia Grande, no litoral do município. Os criminosos passaram mais de duas horas na residência e parte da ação foi registrada por câmeras de videomonitoramento. 
Passava um pouco das 14 horas quando as câmeras registraram os dois bandidos caminhando na rua da casa do prefeito. Logo em seguida, o equipamento capta o momento em que os criminosos pulam o muro lateral do imóvel e circulam pela área externa. Um deles, vestido de camiseta preta e bermuda branca, está armado e rende uma funcionária quando ela está saindo de um cômodo, carregando vassoura e balde. 
Pela movimentação, algum barulho deve ter sido ouvido de dentro da casa, porque o criminoso aponta a arma em direção a uma porta e entra no imóvel, enquanto o outro bandido tira da mochila que carregava uma espécie de lacre e amarra as mãos da funcionária do prefeito para trás. Esse assaltante vestia uma camisa vermelha, bermuda escura e chapéu e, após prender a mulher, entra com ela na residência. 
O vice-prefeito José Murilo Coutinho, em conversa com o repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, contou que, na casa, estavam apenas Gilmar, a mulher, que é secretária municipal de Governo, e a funcionária, e que os bandidos amarraram e ameaçaram todos, enquanto os fizeram de reféns. Após mais de duas horas, conforme registro da câmera, eles fugiram levando pertences, fizeram transferências bancárias da conta das vítimas para outras contas e levaram também o carro de Luzia, do modelo T-Cross. 
Após a publicação da matéria, a Polícia Civil informou por nota, na manhã desta sexta-feira (3), que a investigação está em andamento e nenhum suspeito foi detido até o momento. A corporação contou ainda que o carro também não foi encontrado e pediu que qualquer informação que a população tenha sobre o caso pode ser compartilhada de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

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