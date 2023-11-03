Idosa de 81 anos cai em golpe e perde R$ 10 mil em Cachoeiro

Uma idosa de 81 anos caiu no chamado ‘golpe da joia’ e teve um prejuízo de mais de R$ 10 mil retirados de sua conta bancária, no centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ela teve os cartões bancários de sua bolsa trocados e dinheiro de uma conta retirado quando duas mulheres dentro de uma loja simularam o encontro de uma carteira. Uma delas ofertava joias como recompensa em agradecimento ao bem recuperado.
O crime aconteceu na manhã na última terça-feira (31). Segundo a ocorrência registrada pela polícia, a idosa contou que foi abordada pelas mulheres dentro de uma loja. Uma delas simulou encontrar uma carteira e a perguntou se ela seria a dona. A idosa respondeu que não e logo a mulher que estava na sua frente voltou e disse ser a dona do objeto.
A simulação entre as duas mulheres continua. A suspeita, que se passa por dona da carteira, agradece à idosa e a outra mulher, e dá R$ 100 para cada uma. Disse também que queria dar uma joia de presente pela boa ação delas, mas que o ‘presente’ seria dado em outro local, um escritório.
Neste momento, a "dona da carteira" leva a outra suspeita para o suposto escritório. A bolsa da mulher é deixada com a idosa, com a desculpa de que o local possuía detector de metais. A suspeita que encontrou a carteira retorna com um anel em ouro e disse que era a vez da idosa ir lá e buscar a joia, deixando sua bolsa com ela.
No local indicado, a idosa não recebeu o presente, pois a mulher, dona da carteira, alegou que iria a uma reunião e pediu que a vítima assinasse um recibo em branco para que garantisse a recompensa. Quando voltou, conta que pegou sua bolsa, sem conferir e foi embora.
A idosa somente se deu conta que havia algo errado quando foi a um salão e achou três cartões que a golpista havia trocado e colocado outros diferentes no lugar. Uma neta da idosa acessou as contas da vítima e constatou que haviam retirado todo o dinheiro da conta corrente e que tentaram entrar em outra conta bancária, que acabou bloqueada.
INVESTIGAÇÃO
Imagens de câmeras de segurança da loja onde a abordagem aconteceu foram divulgadas pela Polícia Civil. A Delegacia especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro disse que investiga o caso, mas ninguém foi preso até o momento. A corporação faz um alerta para que as pessoas fiquem atentas ao golpe, geralmente aplicado em vítimas idosas.