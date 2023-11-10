Casal de moto morre em acidente com van em Vargem Alta

Um casal de moto morreu após se envolver em uma batida com uma van na ES 164, na localidade da Rampa do Mirante, em Vargem Alta , região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na noite de quinta-feira (9), e o motorista da van disse que havia ultrapassado um caminhão, quando foi surpreendido pela motocicleta.

A moto era pilotada por Paulo Cezar Maroni Silveira. Na garupa estava a esposa dele, Elida Cassia Alves da Silva. Os dois tinham 39 anos de idade e morreram no local do acidente. O relato do motorista envolvido na colisão é de que ele já estaria na mão de direção após a ultrapassagem, e que o motociclista estaria margeando a faixa dupla contínua e em alta velocidade. A dinâmica oficial do acidente, no entanto, ainda será investigada.

Após a colisão, o motorista da van — que não teve o nome divulgado — afirmou que tentou ajudar o motociclista, quando observou um segundo capacete na pista. Então, procurando por uma possível segunda vítima, pulou uma cerca às margens da rodovia e encontrou a mulher desacordada. Elida foi arremessada durante a colisão entre os veículos.

Paulo Cezar Maroni Silveira. Na garupa estava a esposa dele, Elida Cassia Alves da Silva. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma equipe do Samu/192 esteve no local, mas foi constatado que as vítimas já estavam mortas. O motorista da van foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde prestou depoimento, acabou preso em flagrante, autuado duas vezes por homicídio culposo (quando não há intenção) na direção de veículo automotor.