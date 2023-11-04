Acidente entre dois carros deixa feridos em Venda Nova do Imigrante

Um acidente entre dois carros na chegada de Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo, na Rodovia Pedro Cola, deixou feridos na noite desta sexta-feira (3). Samu e Corpo de Bombeiros atuaram no resgate das vítimas.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a batida foi no bairro Providência. No local, uma equipe do Samu já estava atendendo algumas pessoas, mas a motorista de um dos veículos, um Fiat Uno, ainda estava dentro do carro, com o pé preso nos pedais.
A equipe realizou o desencarceramento da vítima e a transportou para o hospital na cidade. Os militares também realizaram a limpeza da pista usando pó de serra.
A dinâmica do acidente e o número de vítimas foram questionados à Polícia Militar, mas não houve retorno da demanda até a publicação deste texto.