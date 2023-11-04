Acidente entre dois carros deixa feridos em Venda Nova do Imigrante

A equipe realizou o desencarceramento da vítima e a transportou para o hospital na cidade. Os militares também realizaram a limpeza da pista usando pó de serra.

A dinâmica do acidente e o número de vítimas foram questionados à Polícia Militar, mas não houve retorno da demanda até a publicação deste texto.