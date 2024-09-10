Motoristas reclamam de asfalto após reparo de adutora na Reta da Penha

Após a finalização do serviço de reparo na Avenida Nossa Senhora da Penha, conhecida como Reta da Penha, em Vitória, por conta do rompimento de uma adutora de água da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), motoristas e moradores que passaram pela via na tarde desta terça-feira (10) questionaram como ficou o recapeamento do asfalto.
Imagens enviadas para a reportagem de A Gazeta (veja acima) mostram buracos na pista, além de trechos sem nivelamento, na altura do bairro Santa Lúcia. Em nota, a Cesan informou que foi feito um asfaltamento provisório, a fim de liberar o fluxo de veículos na região. O órgão garantiu que, durante a madrugada, uma equipe será enviada ao local para finalizar a pavimentação.
O rompimento da adutora aconteceu durante a madrugada. A companhia afirmou que o serviço de reparo foi concluído e o sistema voltou a operar por volta das 14h.