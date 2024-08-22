Motoristas enfrentam trânsito caótico na Rodovia do Sol em Vila Velha

Os condutores que trafegavam pela Rodovia do Sol na região da Barra do Jucu, em Vila Velha, encontraram trânsito caótico na manhã desta quinta-feira (22) no sentido Centro. Quem passou pelo trecho entre a Praia dos Recifes e Santa Paula reclamava da lentidão desde às 7h. Quem seguia no sentido Guarapari, por exemplo, não enfrentou congestionamento. Conforme apurado por A Gazeta, uma equipe de uma empresa esteve no local para realizar a manutenção nos equipamentos do Cerco Eletrônico de Segurança. Por volta das 11h, não havia mais lentidão no trecho.
Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo informou que a empresa contratada para instalação e manutenção de equipamentos do Cerco Inteligente realiza serviços de forma periódica em todo o Estado. No caso específico desta quinta (22), na Rodovia do Sol, o Detran|ES informou que pediu à empresa a imediata interrupção dos trabalhos. Segundo a autarquia, a manutenção foi paralisada e será retomada durante o período da noite e da madrugada para "otimizar o serviço e o fluxo de veículos".
O trânsito lento se estendia por um trecho de aproximadamente 4 quilômetros na Rodovia do Sol, entre a Praia dos Recifes e o Parque Natural de Jacarenema (na altura do bairro Santa Paula). O fluxo de veículos ficou comprometido tanto na pista principal quanto na lateral. Aplicativos que monitoram o trânsito indicavam que, com o fluxo lento, a travessia dos 4 quilômetros estava sendo feita em aproximadamente 40 minutos, ou seja, muito acima do normal para quem trafega por uma rodovia importante da Grande Vitória.