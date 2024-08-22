Motoristas enfrentam trânsito caótico na Rodovia do Sol em Vila Velha

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo informou que a empresa contratada para instalação e manutenção de equipamentos do Cerco Inteligente realiza serviços de forma periódica em todo o Estado. No caso específico desta quinta (22), na Rodovia do Sol, o Detran|ES informou que pediu à empresa a imediata interrupção dos trabalhos. Segundo a autarquia, a manutenção foi paralisada e será retomada durante o período da noite e da madrugada para "otimizar o serviço e o fluxo de veículos".