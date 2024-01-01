Motorista perde o controle e cai em valeta na BR 262

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro é um Volkswagem Voyage prata, que seguia no sentido Viana x Domingos Martins. Em uma na curva, o motorista perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão, saiu da pista e acabou tombando na valeta. A vítima foi socorrida e levada para o hospital em Domingos Martins.