Motorista fica ferido em acidente na ES 060, em Itapemirim

Um homem ficou ferido após o carro em que estava capotar na rodovia ES 060, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (24).

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, quando a equipe chegou à localidade de Itaoca, a vítima já havia sido socorrida. O motorista estava sozinho no carro e foi socorrido consciente para o Hospital Menino Jesus.