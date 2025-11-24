Motorista é morto após briga de trânsito com motociclista em São Mateus
Um homem de 29 anos foi morto a tiros e outro, da mesma idade, que estava no banco do carona, ficou ferido, no bairro Quilômetro, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (23). Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista e um motociclista tiveram uma discussão devido a um pequeno acidente de trânsito e depois deixaram o local. Mais tarde, o mesmo motociclista abordou o condutor às margens da mesma estrada onde ocorreu a colisão e disparou diversas vezes contra o automóvel. Além das vítimas, no banco traseiro do veículo havia duas mulheres e duas crianças – que não se feriram.
O motorista foi atingido, perdeu o controle da direção do carro e colidiu com a cerca de uma propriedade rural. Ele não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares. O homem baleado no banco do carona foi levado ao Hospital Estadual Roberto Silvares, no município. Os nomes dos envolvidos na ocorrência não foram divulgados.
De acordo com a PM, um das mulheres no veículo era esposa do motorista. Ela contou que o marido esbarrou o carro na moto, causando danos. Posteriormente, o grupo foi surpreendido pelo mesmo motociclista, que efetuou diversos disparos contra o veículo. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito não foi preso, segundo a Polícia Civil.