Motorista de app é amarrado e tem carro, dinheiro e celular roubados na Serra

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Dois homens foram baleados durante um tiroteio na Praça do Hi-Fi, no bairro Maria Ortiz, em Vitória. Um dos feridos relatou que foi atingido ao tentar proteger a companheira dos disparos. Já um jovem de 18 anos, apontado como um dos autores dos tiros, também acabou ferido.
A Polícia Militar informou que uma guarnição realizava ponto-base na praça quando ouviu diversos disparos de arma de fogo vindos da arquibancada, entre o campo de futebol e a quadra poliesportiva.
Os militares solicitaram apoio e seguiram até o local, onde receberam a informação de que os suspeitos haviam fugido em direção ao Campo do Ouro Preto, no sentido do mangue. Durante as buscas, os policiais avistaram dois indivíduos correndo para dentro da área de mangue.
Ao tentarem realizar a abordagem, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram. Foi realizada uma saturação na região, mas nenhum suspeito foi localizado naquele momento.
Durante o atendimento da ocorrência, um homem informou que havia sido atingido no braço esquerdo. Ele relatou que não conseguiu identificar os autores dos disparos e que foi baleado ao tentar proteger a companheira.
Os policiais prestaram os primeiros socorros para conter o sangramento, e a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
No local, foram recolhidas 15 cápsulas de calibre .380 e um projétil.
Jovem baleado e preso
Posteriormente, uma equipe da PM foi acionada para verificar a informação de que um indivíduo havia procurado ajuda no bairro Goiabeiras, também em Vitória, afirmando que um amigo teria sido baleado. No endereço indicado, os policiais localizaram um suspeito, de 18 anos, em posse de uma pistola, um revólver, munições e cápsulas deflagradas.
Durante a abordagem, o jovem confessou ser o autor dos disparos relacionados à ocorrência da Praça do Hi-Fi e afirmou que foi ao local para atacar desafetos. Segundo ele, houve revide, ocasião em que também foi atingido por um tiro.
Devido ao ferimento, o suspeito também foi encaminhado ao HEUE, onde permaneceu sob escolta policial.
A Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito. Ele será encaminhado ao sistema prisional após receber alta médica. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), a Operação “Balcão de Apate”, com o objetivo de combater desvios no Programa Farmácia Popular, em Cariacica, na Grande Vitória.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no município, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória, em endereços ligados aos investigados.
De acordo com as investigações, um dos suspeitos aparecia como principal beneficiário dos medicamentos distribuídos gratuitamente pelo programa. Já outro concentrava mais de 70% das dispensações (entrega de medicamentos aos pacientes) registradas.
A apuração indica possível simulação de vendas inexistentes para justificar a retirada de medicamentos, o que pode ter causado prejuízo superior a R$ 200 mil aos cofres públicos.
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam diversas receitas médicas do tipo azul e de controle especial em branco — muitas já assinadas — além de um celular, que será submetido à perícia.
Crimes investigados
Os envolvidos podem responder, em tese, por estelionato contra a União e inserção de dados falsos em sistemas públicos.
Origem do nome da operação
O nome “Balcão de Apate” faz referência à figura da mitologia grega associada à fraude e ao engano deliberado, em alusão ao esquema investigado, que envolveria a inserção de dados fictícios no sistema do programa.
Sobre o Farmácia Popular
O Programa Farmácia Popular é uma política pública do governo federal voltada à ampliação do acesso a medicamentos essenciais, especialmente para o tratamento de doenças crônicas, com oferta gratuita ou subsidiada em farmácias credenciadas.
Uma jovem de 19 anos foi mantida trancada em casa, espancada e torturada pelo marido, de 23 anos, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Durante as agressões, ela teve o cabelo cortado e o rosto desfigurado. O suspeito chegou a confessar os crimes aos policiais militares que atenderam à ocorrência, na última quarta-feira (15). Ele alegou ter cometido as agressões após ler mensagens no celular da vítima.
O caso foi descoberto depois que a jovem conseguiu escapar da casa onde era mantida e correu até uma companhia da Polícia Militar para pedir ajuda. Os agentes foram até o endereço e prenderam o homem. Durante a ação, vizinhos tentaram impedir a prisão, arremessando objetos contra a equipe, mas o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado por sequestro e cárcere privado qualificado.
Devido aos ferimentos, a jovem foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia e, posteriormente, transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. O nome do preso não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.
Um apartamento pegou fogo na noite desta quarta-feira (15) na Rua Darly Antônio Lima, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O imóvel pertence ao aposentado Deilson Beltrame, que estava na sala quando percebeu as chamas em um dos quartos do imóvel.
“A única coisa que estava ligada no quarto era o carregador do celular, lem cima da cama, mas sem o celular. Eu estava assistindo, inclusive, uma reportagem sobre um apartamento que pegou fogo, e, de repente, aquela fumaceira danada dentro do quarto”, narrou em entrevista ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.
O aposentado, que faz tratamento de quimioterapia e estava sozinho em casa no momento do ocorrido, contou ainda que chegou a tentar apagar as chamas com o extintor, mas não conseguiu. “Eu só fechei a porta e desci para pedir socorro. (...) Liguei para os bombeiros, para a polícia, completou.
Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados ao Corpo de Bombeiros, à Guarda Municipal e às Polícias Civil e Militar.
A BR 101, em Anchieta, Sul do Espírito Santo, será totalmente interditada para detonação de rochas nesta quinta-feira (16), segundo a Ecovias Capixaba. A interdição ocorrerá nos dois sentidos da rodovia, no km 369, às 14h, com duração estimada de 20 minutos.
Segundo a concessionária que administra a via, a detonação
de rochas é necessária para dar continuidade às obras de duplicação da BR 101
Sul, no trecho entre Anchieta e Iconha, que deve ser concluído no final de
2026. Caso necessário, poderá ser adotado o sistema de pare e siga até a completa
normalização do tráfego.
A atividade será executada por meio de técnica de
fragmentação controlada (detonação a frio), caracterizada por baixa energia de
atuação e reduzido potencial de projeção de materiais, seguindo critérios
técnicos e protocolos de segurança. Nesta etapa, está prevista a movimentação
de aproximadamente 58,08 metros cúbicos. Em caso de chuva ou condições
meteorológicas adversas, a operação poderá ser cancelada e reprogramada.
Um homem de 56 anos, suspeito de agredir a própria irmã, de 64 anos, na tarde
desta quarta-feira (15), no bairro Odir Moreira, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, foi preso em
flagrante pela Polícia Civil. De acordo
com as informações da polícia, ele teria ofendido e agredido fisicamente
a vítima dentro da residência da família.
A violência, segundo a polícia, só foi interrompida após a intervenção de
familiares. Após o crime, ele fugiu do local antes da chegada da Polícia
Militar, mas acabou localizado amarrado em uma rua e depois foi encaminhado à delegacia.
A vítima, que sofre de problemas de saúde, incluindo doença de Parkinson e
depressão, não teve condições de prestar depoimento devido ao estado físico e
emocional no momento da ocorrência. Segundo a polícia, o suspeito apresentava
sinais de embriaguez e comportamento alterado. Ele foi autuado pelo crime de
lesão corporal no contexto de violência doméstica e encaminhado ao sistema
prisional.
Uma casa no bairro São Vicente foi demolida nesta quarta-feira (15) pela prefeitura de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, após o imóvel apresentar risco de desabamento. Segundo a Defesa Civil do município, a residência ameaçava cair e danificar outras próximas, além de um posto de saúde também perto.
A Defesa Civil de Afonso Cláudio informou que o imóvel apresentava rachaduras, instabilidade do solo pelo excesso de umidade e comprometimento da fundação. Após uma visita técnica no dia 31 de março deste ano, o local foi interditado.
Um casal vivia na residência, e, segundo o órgão, hoje está morando em outra residência na cidade e inscritos para recebimento de moradia popular junto à Secretaria de Assistência Social da prefeitura.
Uma mulher de 28 anos, identificada como Ana Paula Fonseca de Almeida, foi assassinada a pedradas na madrugada dessa terça-feira (14), no bairro Colina, em Barra de São Francisco, na região Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída no meio da rua, com ferimentos graves na cabeça. Próximo ao corpo, havia uma pedra com marcas de sangue, o que indica que teria sido utilizada no crime.
Poucas horas depois, o suspeito, que não teve o nome e a idade divulgados, foi preso na região da feira da cidade. Durante a abordagem, ele apresentou nervosismo, deu versões contraditórias e admitiu ter estado no local do crime, além de indicar onde havia descartado uma peça de roupa, que foi encontrada e apreendida para perícia. Testemunhas reconheceram o homem como autor do homicídio. Também foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.
A Polícia Civil informou que o crime pode ter sido motivado por uma discussão após a vítima se recusar a compartilhar drogas. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde teve a prisão em flagrante confirmada.
Um homem foi detido após assaltar dois idosos dentro de um ônibus nas proximidades do Terminal de Laranjeiras, na Serra, na tarde desta quarta-feira (15). Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), algumas pessoas correram atrás do suspeito após o crime, que tentou fugir, porém foi alcançado pelos agentes.
Os idosos contaram aos policiais que o assaltante abriu a bolsa de um deles e furtou a carteira com vários documentos. O suspeito foi levado à delegacia da Polícia Civil e responderá pelo crime de furto qualificado, com o agravante em razão da idade das vítimas.
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