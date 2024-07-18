Motociclista morre em grave acidente entre moto e caminhão em Cachoeiro

Aos policiais militares, o motorista do caminhão disse que, assim como a motociclista, seguia sentido a Cachoeiro. O local passava por obras e, após ser liberado do pare e siga, o motorista foi orientado pelos trabalhadores a transitar pela mão esquerda. Aparecida seguiu na mão direita e caiu, entrando embaixo do veículo, que transitava pela pista esquerda.