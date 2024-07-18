Motociclista morre em grave acidente entre moto e caminhão em Cachoeiro

Uma motociclista identificada como Aparecida de Fátima Botelho Cecotti, de 53 anos, morreu em um grave acidente entre a moto que pilotava e um caminhão em Cachoeiro de Itapemirim,
Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (18). De acordo com policiais militares que atendem a ocorrência, a colisão foi registrada no distrito de Pacotuba e a vítima morreu no local.
Aos policiais militares, o motorista do caminhão disse que, assim como a motociclista, seguia sentido a Cachoeiro. O local passava por obras e, após ser liberado do pare e siga, o motorista foi orientado pelos trabalhadores a transitar pela mão esquerda. Aparecida seguiu na mão direita e caiu, entrando embaixo do veículo, que transitava pela pista esquerda.
Aparecida de Fátima era funcionária do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. Nas redes sociais, a unidade de saúde publicou uma nota de pesar. Veja:
Ainda segundo a Polícia Militar
, o motorista passou por teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi levado para a delegacia, ouvido e liberado. Essa medida foi adotada, segundo a corporação, uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação.