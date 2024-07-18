Mulher é atingida por pedra que soltou da fachada de loja em Castelo

Pedra em fachada de loja cai sobre mulher em Castelo Crédito: Leitor A Gazeta

Uma mulher ficou ferida após ser atingida por um pedaço de pedra ornamental que se desprendeu da fachada de uma loja no Centro de Castelo , no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (18). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Proprietários do estabelecimento informaram que a vítima ficou em observação, mas já foi liberada.

De acordo com militares que atenderam a ocorrência, a mulher estava do lado de fora da loja enquanto conversava com a vendedora, quando um pedaço de granito utilizado no acabamento da fachada do estabelecimento caiu e atingiu a vítima. Ainda de acordo com a ocorrência registrada, não houve sangramento e a vítima estava consciente, sendo socorrida pelo Samu para o Hospital Municipal de Castelo.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a loja alegou que, diferentemente do que foi informado, a pedra não atingiu a cabeça da vítima, que recebeu todo o apoio da empresa. Segundo os proprietários, a mulher trabalha em uma loja vizinha, ficou em observação, mas já foi liberada do hospital. Quanto à estrutura, os proprietários informaram se tratar de um rodapé de granito que caiu.