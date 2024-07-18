Mulher é atingida por pedra que soltou da fachada de loja em Castelo

Uma mulher ficou ferida após ser atingida por um pedaço de pedra ornamental que se desprendeu da fachada de uma loja no Centro de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (18). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Proprietários do estabelecimento informaram que a vítima ficou em observação, mas já foi liberada.
De acordo com militares que atenderam a ocorrência, a mulher estava do lado de fora da loja enquanto conversava com a vendedora, quando um pedaço de granito utilizado no acabamento da fachada do estabelecimento caiu e atingiu a vítima. Ainda de acordo com a ocorrência registrada, não houve sangramento e a vítima estava consciente, sendo socorrida pelo Samu para o Hospital Municipal de Castelo.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a loja alegou que, diferentemente do que foi informado, a pedra não atingiu a cabeça da vítima, que recebeu todo o apoio da empresa. Segundo os proprietários, a mulher trabalha em uma loja vizinha, ficou em observação, mas já foi liberada do hospital. Quanto à estrutura, os proprietários informaram se tratar de um rodapé de granito que caiu.
Também procurada, a Prefeitura de Castelo informou que uma equipe da Secretaria de Obras foi ao local e identificou que a peça descolada é o “roda forro” da marquise, uma tira de granito de aproximadamente 2 metros de comprimento, por sete centímetros de largura. Segundo o município, apesar do ocorrido, a estrutura da loja estava regular. "A fiscalização de posturas vai ao local notificar a empresa apenas para que tenha cuidado para que isso não se repita", ressaltaram.