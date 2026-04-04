Motociclista morre em acidente com ônibus no centro de Colatina

A Viação Joana Darc, responsável pelo ônibus, publicou uma nota nas redes sociais sobre o caso. O documento afirma que o acidente aconteceu pois o motociclista teria caído ao tentar fazer uma ultrapassagem. Também informa que o motorista permaneceu no local, prestou apoio e está colaborando com as autoridades. Por fim, a viação lamentou e se solidarizou com familiares e amigos de Luiz Alberto.