Motociclista morre em acidente com ônibus no centro de Colatina

Um motociclista morreu em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um ônibus na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Colatina, Noroeste do Espírito Santo. A batida aconteceu na tarde de sexta-feira (3) e vitimou Luiz Alberto Albani, conhecido como "Betão", de 52 anos. Ele foi socorrido pelo Samu/192, mas não resistiu. O velório e o sepultamento dele acontecem neste sábado (4).
A Viação Joana Darc, responsável pelo ônibus, publicou uma nota nas redes sociais sobre o caso. O documento afirma que o acidente aconteceu pois o motociclista teria caído ao tentar fazer uma ultrapassagem. Também informa que o motorista permaneceu no local, prestou apoio e está colaborando com as autoridades. Por fim, a viação lamentou e se solidarizou com familiares e amigos de Luiz Alberto.
A Polícia Militar confirmou a dinâmica do acidente e informou que o motorista do ônibus fez o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. Já a Polícia Civil informou que o motorista foi ouvido na delegacia e liberado por não haver indícios de cometimento de crime. O caso segue em investigação. O corpo da vítima foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal, na cidade.