Motociclista morre em acidente com ônibus escolar em Mimoso do Sul

Um motociclista morreu em um acidente envolvendo o veículo que ele pilotava e um ônibus escolar na ES 177, que liga Muqui a Mimoso do Sul, na região Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (16). Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionada, mas o condutor da moto já estava sem vida. O nome e a idade da vítima não haviam sido divulgados até a publicação deste texto.
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na altura da localidade de Coqueiro, zona rural de Mimoso do Sul. No local, uma equipe do Samu/192 já havia constado a morte do motociclista. Os militares conversaram com o motorista do ônibus escolar, que disse que estava com o veículo parado na rodovia, aguardando o embarque de alunos, quando o motociclista colidiu na traseira do coletivo. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi conduzido à Delegacia de Mimoso do Sul.
A Polícia Civil foi procurada pela reportage, mas não respondeu sobre os procedimentos adotados com o motorista do ônibus escolar. Já a Polícia Científica (PCIES) disse que a perícia foi acionada e o corpo da vítima, um homem, será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.