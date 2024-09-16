Motociclista morre em acidente com ônibus escolar em Mimoso do Sul

Motociclista bate na traseira de ônibus e morre em Mimoso do Sul Crédito: Leitor A Gazeta

Um motociclista morreu em um acidente envolvendo o veículo que ele pilotava e um ônibus escolar na ES 177, que liga Muqui a Mimoso do Sul, na região Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (16). Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionada, mas o condutor da moto já estava sem vida. O nome e a idade da vítima não haviam sido divulgados até a publicação deste texto.

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na altura da localidade de Coqueiro, zona rural de Mimoso do Sul. No local, uma equipe do Samu/192 já havia constado a morte do motociclista. Os militares conversaram com o motorista do ônibus escolar, que disse que estava com o veículo parado na rodovia, aguardando o embarque de alunos, quando o motociclista colidiu na traseira do coletivo. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi conduzido à Delegacia de Mimoso do Sul.