Motociclista morre em acidente com caminhonete na BR 101, em Linhares

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com uma caminhonete, por volta das 18 horas deste domingo (15), na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. As causas da colisão ainda não foram esclarecidas.
Segundo o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada no km 166,9. Para atendimento dos envolvidos, foram acionados recursos como ambulância, guincho e viatura de inspeção. A vítima morreu no local do acidente.
O trânsito flui em desvio no local. A ocorrência está em andamento.