Motociclista morre em acidente com caminhonete em São Domingos do Norte

Um motociclista morreu em um acidente envolvendo o veículo que ele estava pilotando e uma caminhonete na ES 080, na região de Córrego Miracema, zona rural de São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (2). À Polícia Militar, o motorista da caminhonete contou que seguia no sentido Colatina, quando, na altura do quilômetro 169 da rodovia, a moto, que estava no sentido contrário, bateu na lateral esquerda da caminhonete em uma ultrapassagem. A reportagem de A Gazeta não teve acesso à identificação da vítima.
Segundo a PM, o motociclista foi socorrido por uma ambulância de Vila Valério, que passou pelo local logo após o acidente. A vítima estava sendo levada para Colatina, contudo, durante o trajeto, a ambulância foi interceptada por um veículo do Samu, que havia sido acionado para atendimento do acidente. Os socorristas do Serviço e Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) atestaram a morte do motociclista ainda na ambulância.
O condutor da caminhonete fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante", explicou a Polícia Civil. O caso seguirá em investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina.
O corpo do motociclista foi encaminhado pela ambulância do Samu para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. Segundo a PM, após consulta à documentação referente à motocicleta, foi constatado que a mesma se encontrava com o licenciamento em atraso desde 2022.