Motociclista morre em acidente com caminhonete em São Domingos do Norte

O condutor da caminhonete fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi ouvido e liberado conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante", explicou a Polícia Civil. O caso seguirá em investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina.